Навальный вызвал Усманова на дебаты

Оппозиционер Алексей Навальный пригласил бизнесмена Алишера Усанова на дебаты.

Он заявил, что организовать их вызвались «Дождь» и РБК. При этом Навальный добавил, что не боится дискутировать с бизнесменом, сообщает «Интерфакс».

Ранее Усманов опубликовал видеообращение к оппозиционеру, в котором назвал его лжецом и уголовником. Ролик посвящен иску, который в настоящее время рассматривается в одном из судов Москвы. Навальный выступает в нем ответчиком. Усманов обвиняет его в клевете.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Шарапова получила спецприглашение на турнир в Бирмингеме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО