Навальный вызвал Усманова на дебаты

Оппозиционер Алексей Навальный пригласил бизнесмена Алишера Усанова на дебаты.

Он заявил, что организовать их вызвались «Дождь» и РБК. При этом Навальный добавил, что не боится дискутировать с бизнесменом, сообщает «Интерфакс».

Ранее Усманов опубликовал видеообращение к оппозиционеру, в котором назвал его лжецом и уголовником. Ролик посвящен иску, который в настоящее время рассматривается в одном из судов Москвы. Навальный выступает в нем ответчиком. Усманов обвиняет его в клевете.