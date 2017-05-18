Навальный вызвал Усманова на дебаты
Оппозиционер Алексей Навальный пригласил бизнесмена Алишера Усанова на дебаты.
Он заявил, что организовать их вызвались «Дождь» и РБК. При этом Навальный добавил, что не боится дискутировать с бизнесменом, сообщает «Интерфакс».
Ранее Усманов опубликовал видеообращение к оппозиционеру, в котором назвал его лжецом и уголовником. Ролик посвящен иску, который в настоящее время рассматривается в одном из судов Москвы. Навальный выступает в нем ответчиком. Усманов обвиняет его в клевете.
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