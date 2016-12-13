Навальный выдвинул свою кандидатуру в президенты РФ

Оппозиционер Алексей Навальный принял решение выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году.

- Я долго размышлял, должен ли я принять в них участие... Я пришел к выводу, что — да, я приму участие в выборах президента России. Я иду на выборы, и я буду бороться за победу, — приводит «Газета.ру» слова оппозиционера.

Ранее Навальный заявил, что с помощью уголовного дела по «Кировлесу» власти пытались не допустить его до участия в избирательной кампании 2018 года. Его адвокат Ольга Михайлова позже заявила, что после решения Верховного суда России Алексей Навальный имеет право баллотироваться в высшие эшелоны власти.

16 ноября Верховный суд России отменил приговор в отношении Навального, признанного виновным в хищении имущества госпредприятия «Кировлес», и направил дело на повторное рассмотрение в Ленинский райсуд Кирова.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.

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