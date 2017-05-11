Навальный вернулся в Москву после лечения глаза в Испании

Оппозиционер Алексей Навальный, ставший жертвой хулиганов, плеснувших ему в лицо зеленкой, вернулся из Испании, где ему была произведена операция на правом глазу.

«Всем привет из Москвы. Я прилетел», - написал Навальный на своей странице в Twitter.

Навальный подвергся нападению 27 апреля у Центра международной торговли в Москве. Оппозиционеру плеснули в лицо зеленкой, после чего он был госпитализирован.

По словам Навального, жидкость попала ему в глаз, что привело к химическому ожогу и временной потере зрения. 4 мая Навальный получил загранпаспорт, который ему отказывались выдавать в течение пяти лет, и улетел с женой в Барселону.

Органы дознания ГУ МВД России по Москве возбудили уголовное дело по факту нападения на оппозиционера Навального, сообщает «Интерфакс».

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