Навальный с супругой улетел в Барселону
Оппозиционер, основатель «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный улетел с женой в Барселону на праздники.
Как сообщает агентство URA.RU, это его первая поездка с новым паспортом, который он получил несколько дней назад. Политик не раскрывал информацию о грядущем путешествии, хотя регулярно делился планами в своих блогах.
В аккаунтах Навального лишь появлялась информация о необходимости провести срочное лечение за границей из-за риска потерять зрение после того, как ему в лицо плеснули зеленкой.
После этого инцидента оппозиционер получил химический ожог и практически полностью ослеп на один глаз. Врачи посоветовали ему сделать пересадку роговицы за границей. Однако точно не известно, уехал Навальный лечиться или отдыхать.
Следующая новость Актера Стивена Фрая проверяют на богохульство
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии