Навальный с супругой улетел в Барселону

Оппозиционер, основатель «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный улетел с женой в Барселону на праздники.

Как сообщает агентство URA.RU, это его первая поездка с новым паспортом, который он получил несколько дней назад. Политик не раскрывал информацию о грядущем путешествии, хотя регулярно делился планами в своих блогах.

В аккаунтах Навального лишь появлялась информация о необходимости провести срочное лечение за границей из-за риска потерять зрение после того, как ему в лицо плеснули зеленкой.

После этого инцидента оппозиционер получил химический ожог и практически полностью ослеп на один глаз. Врачи посоветовали ему сделать пересадку роговицы за границей. Однако точно не известно, уехал Навальный лечиться или отдыхать.