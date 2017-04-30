Навальный рассказал о возможной потере зрения

Оппозиционер Алексей Навальный рассказал, что его зрение может не восстановиться после того, как ему в лицо плеснули зеленкой.

Он подчеркнул: «Врач считает, что мне плеснули в лицо зеленкой, размешанной с чем-то еще, потому что просто зеленкой так сильно сжечь глаз нельзя».

Навальный отметил, что три дня подряд капает в глаз лекарство каждые 15 минут и второй день делает уколы, чтобы глаз остался прозрачным.

Как сообщает «Интерфакс», уголовное дело по данному факту пока не возбудили, допросов тоже не проводилось.

27 апреля неизвестный плеснул зеленкой в лицо оппозиционеру около Центра международной торговли в Москве. В результате Навальный получил повреждение зрачка и роговицы правого глаза.