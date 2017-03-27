Навальный потребовал вызвать в суд Медведева как «главного организатора протестов»

Оппозиционер Алексей Навальный, суд над которым начался в Тверском районном суде Москвы, потребовал пригласить на заседание премьер-министра Дмитрия Медведева, которого считает главным организатором митингов протестов.

Навальный обвиняется в организации несанкционированных акций. Его защита обратилась к суду с рядом ходатайств. В частности, адвокат Навального Ольга Михайлова заявила, что полицейские задним числом внесли изменения в протокол о задержании: вместо части 1 статьи 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации) вписали статью 20.2.2 (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах), - сообщает newsru.com со ссылкой на сайт «Медиазона».

- Часть первая статьи 20.2 не предусматривает административного ареста. В настоящее же время оппозиционеру грозит административный арест до 15 суток, - отметила адвокат.

После оглашения стороной защиты ходатайств судьи удалились на совещание. Позже Навальный в социальной сети Twitter сообщил, что сразу десять ходатайств адвоката были отклонены.

Навальный был задержан 26 марта, во время акции протеста против коррупции, в ходе которой было задержано 1030 человек.

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