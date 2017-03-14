Навальный посоветовал Медведеву лекарства от гриппа

Оппозиционер Алексей Навальный посоветовал премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, заболевшему вирусом гриппа, пить «Арбидол» и «Кагоцел», которые его правительство заставляет закупать государственные больницы.

Он также отметил, что эффективность антигриппозных средств, продвигавшихся правительством РФ, не была доказана.

Газета «МК» напоминает, что экс-министр здравоохранения Татьяна Голикова активно продвигала эти лекарства, как средства для борьбы с гриппом, в том числе его тяжелыми формами, однако до сих пор нет никаких клинически подтвержденных доказательств эффективности данных препаратов. Кроме того, оба лекарства включались в список жизненно необходимых веществ и лекарственных препаратов, цены на которые регулируются государством.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заболел гриппом и поэтому не может присутствовать на заседании правительства.