Навальный отказался исполнять решение суда по иску Усманова

Оппозиционер Алексей Навальный не намерен удалять ролик «Он вам не Димон» как того требует решение Люблинского суда Москвы по иску бизнесмена Алишера Усманова.

«Суд обязал меня удалить расследование «Он вам не Димон». Да, конечно. Спешу и падаю. Это исключается полностью», - написал он в своем Twitter.

Оппозиционер также заявил, что решение суда было для него ожидаемым. Он заверил, что непременно подаст апелляцию на него, передает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что суд полностью удовлетворил иск Усманова к Навальному и его Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд обязал ответчика удалить порочащие сведения из интернета и опубликовать опровержение.