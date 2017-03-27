Навальный оштрафован и арестован на 15 суток за неповиновение полиции

За организацию несанкционированной протестной акции в центре Москвы оппозиционер Алексей Навальный оштрафован на 20 тысяч рублей, а также решением столичного Тверского суда арестован на 15 суток за неповиновение полиции.

Навальный не признал себя виновным. Он заявил в суде, что мэрия отказалась согласовать мероприятие в центре города, а альтернативы предложила якобы только накануне митинга. По его словам, в таком случае законодательство позволяет выйти на первоначально заявленное мероприятие, - сообщает РИА «Новости».

Эту информацию опроверг глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников. По его словам, мэрия предлагала перенести шествие в Сокольники или Люблино еще 22 марта, то есть за четыре дня до мероприятия.