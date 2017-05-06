Навальный оформит евровизу для лечения зрения за границей
Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», оппозиционер Алексей Навальный оформит евровизу для выезда за пределы России, чтобы вылечить зрение за границей.
По информации агентства URA.RU, поездка Навального продлится около недели. В какую именно страну он отправится, пока не известно. В штабе оппозиционера сказали, что отъезд не отразится на ходе избирательной кампании.
Из-за условного пятилетнего срока по делу «Кировлеса» Навальный не мог получить загранпаспорт. Однако 4 мая документ все-таки был выдан.
27 апреля Алексей Навальный получил серьезную травму глаза после того, как неизвестный плеснул ему в лицо зеленкой. В результате инцидента он потерял 80% зрения на правом глазу, сообщает РБК. По словам врачей, ему потребуется пересадка роговицы.
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