Навальный госпитализирован

Оппозиционер Алексей Навальный был экстренно госпитализирован после того, как неизвестный плеснул ему в лицо зеленкой по дороге на Global Event Forum, который проходит в Центре международной торговли в Москве.

«Скорая» приехала, посмотрела на мой глаз темно-зеленого цвета и сказала, что забирает в больницу. Замотали как тяжелораненого»,- успел написать пострадавший оппозиционер на своей странице в Twitter.

Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала, что оппозиционера ждал молодой человек на выходе из бизнес-центра, где находится офис Фонда борьбы с коррупцией. Он плеснул Навальному в лицо зеленкой и убежал. Навальный написал заявление в полицию.

Представитель ФБК Георгий Албуров в своем твиттере написал, что пока непонятно, как инцидент отразится на глазах Навального, а также отметил, что ущерб одежде и машине составил десятки тысяч рублей.

Ранее оппозиционер был облит зеленкой на открытии его предвыборного штаба в Барнауле, сообщает «Дождь».