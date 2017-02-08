Навальный будет бороться за право баллотироваться в президенты РФ
Оппозиционер Алексей Навальный не намерен отказываться от участия в выборах президента России, несмотря на обвинительный приговор по делу «Кировлеса».
- Я имею право участвовать в выборах и я буду это делать. Этот приговор будет отменен, - приводит «Интерфакс» слова Навального.
По словам оппонента, он готов оспорить в Конституционном суде норму закона, которая запрещает ему баллотироваться в президенты страны.
Сегодня Ленинский суд Кирова вынес обвинительный приговор Навальному по делу «Кировлеса», приговорив его к пяти годам условно и штрафу в 500 тысяч рублей.
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