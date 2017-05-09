Навальному прооперировали глаз в Испании

Оппозиционер Алексей Навальный был прооперирован в Барселоне после того, как неизвестный плеснул ему в лицо зеленкой, попав в правый глаз.

По словам Навального, выбор пал на Барселону, так как этот город является одним из центров европейской офтальмологии.

Он также написал на своей странице в Instagram, что врач взялся починить глаз и сделал операцию. При этом оппозиционер отметил, что повязку на глаз не накладывали, однако зрение будет восстанавливаться еще несколько месяцев, добавив, что поврежденным глазом видит только верхнюю строчку таблицы с самыми крупными буквами Ш и Б.

27 апреля неизвестный плеснул Навальному в лицо зеленкой у Центра международной торговли в Москве. Жидкость попала ему в глаз, что привело к химическому ожогу и временной потере зрения. В конце текущей недели оппозиционер получил загранпаспорт и улетел с женой в Испанию, сообщает «Интерфакс».

Органы дознания ГУ МВД России по Москве возбудили уголовное дело по факту нападения на оппозиционера Алексея Навального, в ходе которого он был облит зеленкой.