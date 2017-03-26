Навального задержали на акции протеста в Москве

Оппозиционера Алексея Навального задержали в центре Москвы, когда он присоединился к акции против коррупции.

Как сообщает Meduza со ссылкой на директора Фонда по борьбе с коррупцией Романа Рубанова, политик был взят правоохранительными органами на углу Мамонтовского переулка, когда шел по Тверской.

Участники акции перекрыли выезд полицейскому автобусу, куда помещен Навальный. Сам политик написал из автозака, что с ним все благополучно, и призвал не освобождать его из машины полиции. Он добавил: «Наша сегодняшняя тема — борьба с коррупцией».

26 марта в разных городах России прошли акции протеста, в большинстве из них митинги не были согласованы с властями.