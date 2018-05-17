США науськивают Украину подорвать «путинский мост»

Американский еженедельник «Washington Examiner» в своей статье заявил о возможности со стороны Украины подорвать Крымский мост, назвав его «путинским».

По мнению автора опуса, ВВС Украины могли бы нанести авиаудары так, чтобы временно вывести сооружение из строя, а значительная протяженность объекта могла бы снизить риск жертв среди проезжающих по нему людей.

Факт открытой диверсии, по мнению журналиста, станет прекрасным сигналом Москве со стороны Киева.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал идею безумной и уродливой, а также посоветовал правоохранительным органам, в том числе в США, обратить внимание на публикацию, отмечает РИА Новости.