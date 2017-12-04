Научная делегация от «Сколково» прибыла в Израиль

В среду, 6 декабря, в Иерусалиме пройдёт пленарное заседание Консультативного научного совета (КНС) фонда «Сколково», возглавляемого нобелевскими лауреатами Жоресом Алферовым (Россия) и Рождером Корнбергом (США).

Делегация КНС прибыла в Израиль в минувшее воскресенье, в её состав вошли научные деятели из России, Беларуси, Украины, США и Германии. В частности, группа учёных представлена профессором Дитером Бимбергом из Института твердого тела Берлинского технического университета, Владимиром Зельманом из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, Владимиром Шалаевым из Университета Пердью (США), академиками Российской академии наук Владимиром Бетелиным, Юрием Гуляевым, Валерием Козловым и другими.

В программе визита – посещение делегацией Израильского технологического института в Хайфе, Факультета сельского хозяйства Еврейского университета, а также Института Вейцмана в Реховоте. Также запланирована встреча с известным предпринимателем и инвестором в сфере высоких технологий Одедом Варди.

Как ожидается, в ходе грядущего пленарного заседания КНС в Еврейском университете в Иерусалиме будет рассказано об аспектах российско-израильского сотрудничества на базе инновационного центра «Сколково».

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