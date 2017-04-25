Нацполиции Украины не хватает бензина и патронов

Глава нацполиции Украины Сергей Князев пожаловался на нехватку денег на закупку патронов и бензина для нужд силового ведомства.

По его словам, нацполиция нуждается в увеличении финансирования в 2017 году на 150 миллионов долларов.

Князев рассказал, что бюджет силового ведомства на этот год составляет около 620 миллионов долларов, что закрывает нормативные потребности полиции только на 9 процентов, добавив, что нацполиция обеспечена бензином и прочими нефтепродуктами только до июля, а патронами — до мая текущего года.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на коллегии ведомства во вторник пообещал найти необходимые средства, сообщает «РИА Новости».