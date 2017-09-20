Национальный туризм России поделят на три лиги

Оргкомитет Национального рейтинга развития событийного туризма принял решение о распределении регионов–участников рейтинга по трем лигам.

По мнению председателя попечительского совета «Национального рейтинга развития событийного туризма» Олега Алексеева, структурирование результатов рейтинга по лигам дает возможность нагляднее представить сегменты регионов в процессе развития событийного туризма.

Всего в рейтинге будет представлены три лиги – золотая, серебряная и бронзовая.

Золотая Лига - «Лучшие из лучших». В данной лиге рейтинга представлены 30 субъектов Российской Федерации – лидеров в развитии событийного туризма по итогам 2016 года. Позиции этих регионов подтверждаются как данными, предоставленными профильными органами власти субъектов РФ, так и оценками экспертного сообщества.

Серебряная Лига - «Территории высокого потенциала». В данную лигу вошли 30 субъектов Российской Федерации, высокий потенциал развития событийного туризма в которых обоснован предоставленными данными и подтвержден оценками экспертов.

Бронзовая Лига - «Территории перспективного развития». В ней представлены регионы, также обладающие потенциалом развития событийного туризма, расширение событийного календаря в которых и увеличение турпотока строится на синергии взаимодействия туристического бизнеса и региональных властей.

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