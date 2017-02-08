Национальный музей русского искусства в Киеве превратят в галерею

Решение изменить в украинской столице название национального музея русского искусства принял Киевсовет.

Глава комиссии горсовета по вопросам культуры Виктория Муха рассказала, что поскольку учредителем музея является городское собрание депутатов, то решение о переименовании может быть принято без учета мнения трудового коллектива.

Тем не менее, по ее словам, комиссия обращалась к трудовому коллективу музея о проведении собрания по этому вопросу. «Но, к сожалению, конструктивного диалога не получилось», - цитирует депутата Муху «Интерфакс».