Национальный музей русского искусства в Киеве превратят в галерею
Решение изменить в украинской столице название национального музея русского искусства принял Киевсовет.
Глава комиссии горсовета по вопросам культуры Виктория Муха рассказала, что поскольку учредителем музея является городское собрание депутатов, то решение о переименовании может быть принято без учета мнения трудового коллектива.
Тем не менее, по ее словам, комиссия обращалась к трудовому коллективу музея о проведении собрания по этому вопросу. «Но, к сожалению, конструктивного диалога не получилось», - цитирует депутата Муху «Интерфакс».
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