Национальный музей русского искусства в Киеве превратят в галерею

Решение изменить в украинской столице название национального музея русского искусства принял Киевсовет.

Глава комиссии горсовета по вопросам культуры Виктория Муха рассказала, что поскольку учредителем музея является городское собрание депутатов, то решение о переименовании может быть принято без учета мнения трудового коллектива.

Тем не менее, по ее словам, комиссия обращалась к трудовому коллективу музея о проведении собрания по этому вопросу. «Но, к сожалению, конструктивного диалога не получилось», - цитирует депутата Муху «Интерфакс».

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Путин уверен в неизбежности прекрасного будущего России

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО