Национальным животным в Эстонии стал волк

Волк стал официальным национальным символом Эстонии. Такое решение приняла Комиссия групп по интересам Эстонии.

«За волка как национальное животное говорит тот факт, что до сих пор в числе наших национальных символов не было ни одного представителя, связанного с лесом», - говорится в сообщении комиссии.

Волк, по мнению экспертов, стал одним из символов, которые формировали сущность эстонской культуры на протяжении многих веков.

Национальными символами республики также являются ласточка, салака и связанный с морем известняк.

«Волк является универсальным видом-индикатором: он отражает как состояние здоровья леса, так и понимание эстонца о здоровье природы в целом», - говорится в сообщении комиссии.

За право считаться национальным животным с волком «боролись» лисица, еж, косуля, барсук и бобер, сообщает Интерфакс.