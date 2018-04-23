Национальным животным в Эстонии стал волк
Волк стал официальным национальным символом Эстонии. Такое решение приняла Комиссия групп по интересам Эстонии.
«За волка как национальное животное говорит тот факт, что до сих пор в числе наших национальных символов не было ни одного представителя, связанного с лесом», - говорится в сообщении комиссии.
Волк, по мнению экспертов, стал одним из символов, которые формировали сущность эстонской культуры на протяжении многих веков.
Национальными символами республики также являются ласточка, салака и связанный с морем известняк.
«Волк является универсальным видом-индикатором: он отражает как состояние здоровья леса, так и понимание эстонца о здоровье природы в целом», - говорится в сообщении комиссии.
За право считаться национальным животным с волком «боролись» лисица, еж, косуля, барсук и бобер, сообщает Интерфакс.
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