Национальное конгресс-бюро начало работу в России
В России начало работу Ассоциация «Национальное конгресс-бюро» (Ассоциация НКБ).
Основная цель Национального конгресс-бюро — презентация и продвижение инфраструктурных возможностей регионов России с целью привлечения и проведения международных конгрессных мероприятий, а также развития делового туризма в стране.
При этом, организация будет выполнять функцию «единого окна» для международных организаторов мероприятий.
Важным направлением деятельности Ассоциации НКБ будет работа в сфере продвижения национального бренда России как удобного и благоприятного места для проведения международных конгрессно-выставочных мероприятий.
Доля России на мировом рынке международных деловых мероприятий составляет менее 1%.
Российский сектор конгрессов, конференций и деловых встреч оценивается российскими экспертами примерно в 200—250 млн долларов, для сравнения: мировой оборот — это почти 900 млрд долларов.
Доля отрасли в ВВП России — 0,02%, при том, что в ведущих европейских странах она составляет более 2%, отмечает «Росконгресс».
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