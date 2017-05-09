Националисты закидали яйцами празднующих День Победы в Киеве

Участники акции «Никто не забыт, ничто не забыто», прошедшей сегодня в Киеве по случаю дня Победы, подверглись нападению националистов ОУН (запрещена в РФ), сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Как уточняется в сообщении, участники праздничной акции направлялись к парку Вечной Славы, когда их атаковали украинские националисты, бросая в людей, журналистов и полицейских яйца, картофель, шарики с краской и дымовые шашки.

В результате инцидента один правоохранитель получил ранения, сообщает Life.

Ранее украинские радикалы заявили, что намерены сорвать акцию. В полиции Киева пообещали не допустить каких-либо провокаций. Тем не менее, было зафиксировано несколько инцидентов, когда радикалы нападали на ветеранов, отнимая у них георгиевские ленты.

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