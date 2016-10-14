Националисты прошли по улицам Киева

В Киеве прошли шествии и вече, приуроченные к 74-й годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России). В акции приняли участие около пяти тысяч человек.

Мероприятие не обошлось без инцидентов. В парке имени Шевченко полицейским пришлось провести разъяснительную работу с одним из участников акции, которого впоследствии отпустили под поручительство организаторов.

Кроме того, участники марша на Михайловской площади зажгли дымовую шашку, а при подходе колонны к площади неизвестные взрывали петарды, сообщает «Интерфакс».