Националисты прошли по улицам Киева
В Киеве прошли шествии и вече, приуроченные к 74-й годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России). В акции приняли участие около пяти тысяч человек.
Мероприятие не обошлось без инцидентов. В парке имени Шевченко полицейским пришлось провести разъяснительную работу с одним из участников акции, которого впоследствии отпустили под поручительство организаторов.
Кроме того, участники марша на Михайловской площади зажгли дымовую шашку, а при подходе колонны к площади неизвестные взрывали петарды, сообщает «Интерфакс».
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