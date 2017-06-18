Националисты попытались помешать проведению гей-парада в Киеве

Украинские националисты попытались помешать проведению в Киеве «Марша равенства». Для этого они заблокировали несколько центральных улиц столицы.

Пресс-секретарь «Правого сектора» Артем Скоропадский заявил: «Националисты из многих организаций заблокировали Парк Шевченко, Владимирскую улицу и Дом учителя, чтобы не допустить проведения гей-парада в Киеве».

Известно, что ранее был взломан сайт украинского ЛГБТ-движения, а его участникам пригрозили расправой. Националисты считают, что проведение гей-парада не является защитой прав человека, но при этом они пообещали не трогать участников марша.

«Правый сектор» входит в перечь экстремистских организаций и запрещен Верховным судом России, пишет Газета.ru.