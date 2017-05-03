Украинские националисты планируют провести 9 мая в Киеве акцию «Смертный полк», чтобы помешать людям праздновать День Победы.

Акцию «Бессмертный полк», которая ежегодно проходит во многих городах мира, украинские националисты назвали «ватным шабашем», который необходимо остановить. Людей, празднующих победу над нацизмом, националисты назвали «негодяями».

«9 мая в Киеве коммунисты и их сторонники в очередной раз выйдут на марш, истоки которого из Московии и который носит название «Бессмертный полк»... Каждый из нас понимает опасность, которую несут в себе такие мероприятия, понимает, чьей рукой они проплачиваются и управляются. Не дадим красной гидре просочиться в Киев!», - написал лидер Добровольческого движения ОУН (организация запрещена в РФ) Николай Кохановский на своей странице в Facebook.

В 2015 году «батальон ОУН» (запрещен в РФ) был принудительно влит в ряды ВСУ, а Кохановский создал военизированное движение, организовавшее в 2016 году блокаду Всеукраинского крестного хода за мир, сообщает Life.