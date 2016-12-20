Националисты обвинили в теракте в Берлине Меркель и ее миграционную политику

Канцлер Германии Ангела Меркель должна нести ответственность за террористический акт в центре Берлина, поскольку именно по вине главы правительства в ФРГ за последние два года прибыло более миллиона мигрантов. Такое заявление сделала вице-председатель партии «Альтернатива для Германии» Беатрис фон Шторх.

- Нельзя было пускать в страну так много беженцев. Насколько мы знаем, террорист был одним из них, - цитирует фон Шторх «Интерфакс» со ссылкой на британскую телерадиокомпанию «Би-би-си».

Ранее, 19 декабря грузовик с прицепом врезался в толпу людей на рождественской ярмарке в центральной части Западного Берлина на площади Брайтшайдплац, примыкающей к торговой улице Курфюрстендамм.

Жертвами теракта стали 12 человек, 48 человек госпитализировано, состояние 11 из них оценивается как критическое.

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