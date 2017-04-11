Националисты и ЛБГТ-активисты объединились в Киеве
Новый Трудовой кодекс Украины объединил представителей националистической партии «Свобода» и ЛГБТ-активистов на совместной акции протеста.
По мнению граждан, новый кодекс нарушает права работников и значительно урезает возможности профсоюзов.
Отмечается, что мероприятие прошло без происшествий, сообщает RT.
Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения 15 марта поддержал подготовленный ко второму чтению проект Трудового кодекса Украины, авторами которого являются Владимир Гройсман, Людмила Денисова, Михиал Папиев и Степан Кубив, рекомендовав парламенту принять его во втором чтении и в целом как закон.
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