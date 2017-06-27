Националисту Тесаку дали 10 лет колонии

Бабушкинский суд Москвы вынес приговор националисту Максиму Марцинкевичу (Тесак) и его подельникам по делу о нападении на людей.

Марцинкевич получил 10 лет колонии строгого режима. При этом срок наказания исчисляется с 27 января 2014 года. Его сообщники также были приговорены к различным срокам заключения.

Тесак и его соучастники обвинялись в разбойных нападениях, грабежах, умышленном причинении вреда здоровью, уничтожении имущества и других преступлениях. Согласно материалам дела, при этом они использовали электрошокеры, металлические дубинки, газовые баллончики и красящие вещества, передает РИА «Новости». Нападения на людей они проводили под предлогом борьбы с распространением наркотиков.

Ранее Тесак неоднократно оказывался за решеткой, но сроки наказания тогда были значительно меньше.