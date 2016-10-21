Националиста Демушкина отправили под домашний арест
Пресненский суд Москвы отправил националиста Дмитрия Демушкина под домашний арест. Лидер запрещенного в РФ националистического движения "Русские" до этого находился под подпиской о невыезде по делу об экстремизме.
Два месяца Демушкин не может покидать и менять без разрешения место жительства, общаться с кем-либо, кроме близких родственников, отправлять почтовые сообщения и пользоваться любыми средствами связи.
Националиста обвиняют в размещении на своей странице в социальной cети статей экстремистского содержания с целью разжигания ненависти и вражды к определенной группе лиц, сообщает ТАСС.
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