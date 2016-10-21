Националист Демушкин рассказал о своем задержании
Экс-лидер запрещенного в РФ движения «Русские» Дмитрий Демушкин заявил, что его задержали в Москве.
- Я задержан. Везут из СК Москвы на арест в Пресненский суд, - сказал он «Интерфаксу».
Его задержали по уголовному дело об экстремизме. Производство открыто ранее в отношении Демушкина. Сейчас ем решили изменить меру пресечения.
По словам националиста, он был задержан сразу после подачи заявки на «Русский марш». Демушкин считает, что власти не хотят проведения этой акции.
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