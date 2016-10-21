Националист Демушкин рассказал о своем задержании

Экс-лидер запрещенного в РФ движения «Русские» Дмитрий Демушкин заявил, что его задержали в Москве.

- Я задержан. Везут из СК Москвы на арест в Пресненский суд, - сказал он «Интерфаксу».

Его задержали по уголовному дело об экстремизме. Производство открыто ранее в отношении Демушкина. Сейчас ем решили изменить меру пресечения.

По словам националиста, он был задержан сразу после подачи заявки на «Русский марш». Демушкин считает, что власти не хотят проведения этой акции.