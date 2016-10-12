Националист Демушкин направлен на психиатрическую экспертизу

Следователи назначили националисту Дмитрию Демушкину психиатрическую экспертизу по делу об экстремизме. Врачи должны выяснить - страдает ли подозреваемый психическим заболеванием и был ли он вменяем в момент преступления.

Демушкину предъявляли несколько обвинений, но сейчас рассматривается одно - размещения в соцсети "ВКонтакте" фотографии с акции "Русский марш".

Ранее Демушкин являлся лидером экстремистских сообществ, таких как "Славянский союз" и "Этнополитическая организация "Русские" (запрещены в России), напоминает «Интерфакс».