Националист Демушкин направлен на психиатрическую экспертизу
Следователи назначили националисту Дмитрию Демушкину психиатрическую экспертизу по делу об экстремизме. Врачи должны выяснить - страдает ли подозреваемый психическим заболеванием и был ли он вменяем в момент преступления.
Демушкину предъявляли несколько обвинений, но сейчас рассматривается одно - размещения в соцсети "ВКонтакте" фотографии с акции "Русский марш".
Ранее Демушкин являлся лидером экстремистских сообществ, таких как "Славянский союз" и "Этнополитическая организация "Русские" (запрещены в России), напоминает «Интерфакс».
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