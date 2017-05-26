Нацгвардия защитит гей-парад в Киеве
Бойцы национальной гвардии Украины защитят представителей сексуальных меньшинств во время гей-парада под названием «Марш равенства», который пройдет в Киеве 18 июня.
Местные власти уже предупредили, что любая агрессия, направленная в адрес геев будет жестоко пресекаться, отметив, что усиленные меры безопасности соответствуют положению в стране, в том числе на востоке.
В пресс-службе киевской полиции также рассказали, что доступ к территории, где будет проходить акция, будет ограничен в целях предотвращения терактов и провокаций.
В ведомстве также отметили, что для представителей общественных организаций, дипломатических миссий и СМИ будет установлено большое количество пропускных пунктов, сообщает Ura.ru.
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