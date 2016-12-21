Нацгвардия хочет покупать топливо только у «Роснефти»

Директор Росгвардии Виктор Золотов и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин готовят к отправке письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разрешить нацгвардии выбрать «Роснефть» единственным поставщиком моторного топлива.

Отмечается, что Росгвардия будет получать топливо как напрямую с НПЗ и нефтебаз, так и на автозаправках. Всего на топливо для машин, вертолетов и самолетов планируется потратить около 10 миллиардов рублей за два года.

По данным источников газеты «Ведомости», Минэкономразвития уже согласовало предложение Золотова и Сечина. ФАС также готова согласовать сделку.

В январе-сентябре текущего года «Роснефть» произвела 20,8 миллионов тонн бензина и дизтоплива класса «Евро-5», что в 1,5 раза больше прошлогодних показателей, сообщает «Федерал пресс».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: Роснефть
Следующая новость Трамп исключил Россию из списка угроз США

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО