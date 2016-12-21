Нацгвардия хочет покупать топливо только у «Роснефти»

Директор Росгвардии Виктор Золотов и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин готовят к отправке письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разрешить нацгвардии выбрать «Роснефть» единственным поставщиком моторного топлива.

Отмечается, что Росгвардия будет получать топливо как напрямую с НПЗ и нефтебаз, так и на автозаправках. Всего на топливо для машин, вертолетов и самолетов планируется потратить около 10 миллиардов рублей за два года.

По данным источников газеты «Ведомости», Минэкономразвития уже согласовало предложение Золотова и Сечина. ФАС также готова согласовать сделку.

В январе-сентябре текущего года «Роснефть» произвела 20,8 миллионов тонн бензина и дизтоплива класса «Евро-5», что в 1,5 раза больше прошлогодних показателей, сообщает «Федерал пресс».