Нацбанк Украины заподозрили в миллиардной растрате
Национальное антикоррупционное бюро Украины заподозрило НБУ в крупной растрате средств, которые были выделены на рефинансирование коммерческих банков.
В помещении НБУ прошли обыски, изъяты документы в рамках расследования дела о злоупотреблении руководства банка служебным положением. Следствие по делу длится уже несколько месяцев.
По ловам главы ведомства Артема Сытника, речь идет об ущербе, исчисляемом миллиардами гривен, сообщает «Ридус».
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