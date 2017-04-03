Нацбанк Украины заподозрили в миллиардной растрате

Национальное антикоррупционное бюро Украины заподозрило НБУ в крупной растрате средств, которые были выделены на рефинансирование коммерческих банков.

В помещении НБУ прошли обыски, изъяты документы в рамках расследования дела о злоупотреблении руководства банка служебным положением. Следствие по делу длится уже несколько месяцев.

По ловам главы ведомства Артема Сытника, речь идет об ущербе, исчисляемом миллиардами гривен, сообщает «Ридус».