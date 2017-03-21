Нацбанк Украины ухудшил прогноз по ВВП страны с 2,8 до 1,9 процента

В связи с транспортной и торговой блокадой Донбасса экономическая конъюнктура Украины претерпит значительные изменения в сторону уменьшения. По данным Национального банка Украины, в 2017 года прогноз по росту ВВП снизится с 2,8 до 1,9 процента.

Вместе с тем, прогноз Регулятора на 2018 год предполагает рост ВВП с 3 до 3,2 процента, - сообщает «Интерфакс».

Нацбанк подтвердил прогноз инфляции на 2017 год - 9,1 процента и на 2018 год - 6 процентов.

Вместе с этим прогноз по международных резервов также ухудшен с 21,3 миллиарда до 20,8 миллиарда долларов на конец 2017 года и с 27,1 миллиарда до 25,9 миллиарда долларов на конец 2018 года.