НАТО защитит Литву от киберпреступников

Литва и НАТО подписали совместный договор об укреплении сотрудничества в сфере кибербезопасности, сообщили в пресс-службе министерства обороны балтийской республики.

Как уточняется в материале, документ подписали вице-министр обороны Литвы Эдвин Керза и помощник генерального секретаря НАТО Сорин Дукару.

«С ростом угроз в цифровом пространстве обеспечение кибернетической безопасности для Литвы сегодня является одним из важнейших приоритетов, поэтому важно развивать международное сотрудничество в этой сфере как с международными организациями, в первую очередь с НАТО, так и с отдельными странами», —заявил Керза, отметив, что данное соглашение позволит Литве и НАТО обмениваться информацией.

Ранее Литва учредила Национальный центр кибернетической безопасности, сообщает «РИА Новости».

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