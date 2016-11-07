НАТО усилит боеготовность из-за «агрессии России»
НАТО усилит боеготовность сотен тысяч военных альянса из-за растущей напряженности в отношениях с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, НАТО собирается подготовить значительные наземные силы, чтобы сдержать «агрессию России».
Вместе с тем, постоянный представитель Великобритании в НАТО сэр Адам Томсон заявил, что альянс намерен повысить боеготовность порядка 300 тысяч военнослужащих, а время реагирования на угрозу сократится до 60 дней, пишет «Экономика сегодня» со ссылкой на издание The Times.
На прошлой неделе Столтенберг заявлял о том, что Россия не несет никакой угрозы НАТО, а также выступал за конструктивные отношения с Москвой.
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