НАТО усилит боеготовность из-за «агрессии России»

НАТО усилит боеготовность сотен тысяч военных альянса из-за растущей напряженности в отношениях с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, НАТО собирается подготовить значительные наземные силы, чтобы сдержать «агрессию России».

Вместе с тем, постоянный представитель Великобритании в НАТО сэр Адам Томсон заявил, что альянс намерен повысить боеготовность порядка 300 тысяч военнослужащих, а время реагирования на угрозу сократится до 60 дней, пишет «Экономика сегодня» со ссылкой на издание The Times.

На прошлой неделе Столтенберг заявлял о том, что Россия не несет никакой угрозы НАТО, а также выступал за конструктивные отношения с Москвой.