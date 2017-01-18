НАТО не собирается менять позицию по Украине после вступления в должность Трампа
Выступая на пресс-конференции по итогам заседания начальников генштабов 28 стран НАТО, глава Военного комитета Североатлантического альянса Петр Павел заявил, что блок не изменит своей позиции по Украине после вступления в должность нового президента США Дональда Трампа.
- Нет причин полагать, что позиция в отношении Украины будет изменена. Мы работаем с украинскими коллегами, усиливая их обороноспособность посредством программ обучения, работы команды альянса по связи, пакета поддержки Украины. Мы будем продолжать этот курс, - цитирует Павела ТАСС.
В состоявшемся в Брюсселе заседании принял участие начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.
Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, он выступил с предложением о «возможных вариантах, сценариях и видении Киевом вероятной эскалации конфликта и обострения ситуации на востоке Украины».
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