В НАТО считают Армению хорошим «партнером для совместного танго»
Заместитель помощника генерального секретаря НАТО Джейми Ши заявил, что уважает желание властей Армении сохранить дружеские отношения с Россией, однако это не является препятствием для сотрудничества Еревана с альянсом.
- Мой посыл Армении таков – не «или-или», а «и-и». Армения не хочет стать членом НАТО, и абсолютно не надо быть таковым, чтобы воспользоваться многочисленными программами по сотрудничеству, - цитирует «Интерфакс» выступление Ши на пресс-конференции в Ереване в рамках «Недели НАТО».
По мнению представителя Североатлантического альянса, НАТО и Армения могли бы наладить сотрудничество.
- Для того чтобы станцевать танго, нужны два партнера. Мне кажется, что Армения и НАТО – очень хорошая пара для танго, - заявил Ши.
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