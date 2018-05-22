НАТО «пугает» Россию немецким «военным монстром»

Североатлантический альянс НАТО решил возродить немецкий танк Leopard 2 в модификации A7V для «сдерживания агрессии» со стороны России.

По данным германской газеты Die Welt, модифицированному «военному монстру» не страшно простое пехотное вооружение.

Сотрудник центра военной истории и социальных наук бундесвера в Потсдаме Харальд Потемпа также рассказал, что после модернизации произведший революцию в годы Второй мировой войны танк может легко осуществить наступление вглубь вражеской территории.

Новый Leopard 2 A7 весит 60 тонн и способен развивать скорость до 70 км/час. Модифицированный танк управляется джойстиком и оснащен самой современной системой навигации и электроники, сообщает агентство Nation news.