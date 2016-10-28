НАТО призывает Россию прекратить бомбардировки в Сирии

Россия прикладывает немало усилий для урегулирования конфликта в Сирии, однако западные партнёры продолжают бездоказательно настаивать на том, что наши ВКС совместно с армией Башара Асада наносят авиаудары, в результате которых могут пострадать мирные жители. Об этом сообщает «ТВ Центр».

Так генеральный секретарь НАТО вновь призвал Москву и Дамаск прекратить бомбардировки. Заявление Йенса Столтенберга прозвучало на пресс-конференции в Брюсселе. Там продолжается двухдневное заседание министров обороны стран Североатлантического альянса. В центре внимания - ряд вопросов, в том числе агрессия якобы исходящая со стороны России.

Среди прочих аспектов, собравшихся в Брюсселе волнует усиление вооружённых сил нашей страны и военные учения, которые Москва проводит, не ставя в известность Запад.

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