В НАТО подержали новые украинские санкции в отношении России

НАТО одобряет расширение Киевом антироссийских санкций, которое, помимо всего прочего, предусматривает доступ к социальным сетям.

В Североатлантическом альянсе считают, что данные меры послужат интересам государственной безопасности Украины. По мнению альянса, их не следует рассматривать как посягательство на свободу слова, передает «Экономика сегодня» со ссылкой на ТАСС.

Указ президента Украины Петра Порошенко о расширении санкций вступил в силу 17 мая. Ранее сообщалось, что на блокировку российских соцсетей на Украине потребуется около двух лет и одного миллиарда долларов.