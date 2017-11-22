ЕС и НАТО поддержали приговор Ратко Младичу

Внешнеполитическая служба Евросоюза и руководство НАТО одобрили приговор Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) экс-командующему армии боснийских сербов генералу Ратко Младичу.

В ЕС отметили, что приговор затрагивает одни из самых мрачных и трагических событий в истории Боснии и Герцеговины. Сообщество полностью принимает решения трибунала и поддерживает его работу.

В НАТО заявили, что вердикт Младичу свидетельствует о действенности верховенства права. Генсек альянса Йенс Столтенберг назвал генерала виновным «в ужасающих преступлениях против мирных жителей», передает «Интерфакс».

Трибунал приговорил Младича к пожизненному заключению за убийства, террор, нарушения правил ведения войны и другие преступления. Сам он себя виновным не признал. Защита генерала намерена обжаловать приговор.

Новости по теме
Теги:
Места: Европа, ЕС
Организации: НАТО
Следующая новость Скончался раненый в перестрелке в «Москва-Сити» росгвардеец

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО