ЕС и НАТО поддержали приговор Ратко Младичу

Внешнеполитическая служба Евросоюза и руководство НАТО одобрили приговор Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) экс-командующему армии боснийских сербов генералу Ратко Младичу.

В ЕС отметили, что приговор затрагивает одни из самых мрачных и трагических событий в истории Боснии и Герцеговины. Сообщество полностью принимает решения трибунала и поддерживает его работу.

В НАТО заявили, что вердикт Младичу свидетельствует о действенности верховенства права. Генсек альянса Йенс Столтенберг назвал генерала виновным «в ужасающих преступлениях против мирных жителей», передает «Интерфакс».

Трибунал приговорил Младича к пожизненному заключению за убийства, террор, нарушения правил ведения войны и другие преступления. Сам он себя виновным не признал. Защита генерала намерена обжаловать приговор.