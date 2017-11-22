ЕС и НАТО поддержали приговор Ратко Младичу
Внешнеполитическая служба Евросоюза и руководство НАТО одобрили приговор Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) экс-командующему армии боснийских сербов генералу Ратко Младичу.
В ЕС отметили, что приговор затрагивает одни из самых мрачных и трагических событий в истории Боснии и Герцеговины. Сообщество полностью принимает решения трибунала и поддерживает его работу.
В НАТО заявили, что вердикт Младичу свидетельствует о действенности верховенства права. Генсек альянса Йенс Столтенберг назвал генерала виновным «в ужасающих преступлениях против мирных жителей», передает «Интерфакс».
Трибунал приговорил Младича к пожизненному заключению за убийства, террор, нарушения правил ведения войны и другие преступления. Сам он себя виновным не признал. Защита генерала намерена обжаловать приговор.
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