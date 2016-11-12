НАТО опасается указания Трампа о выводе войск из Европы

Издание Spiegel опубликовало материалы, согласно которым НАТО боится, что новый президент США Дональд Трамп даст указание вывести войска из Европы.

Тревогу выразил глава альянса Йенс Столтенберг. По его мнению, новый президент способен на непредсказуемые шаги. В НАТО рассматривают несколько сценариев развития событий. Наиболее благоприятным для альянса является тот, в котором Трамп настаивал бы на большем вкладе стран Европы в совместную работу. Однако Столтенберг отмечает, что Трамп может также отменить согласие на ротацию американских войск в Восточной Европе.

Саммит НАТО был запланирован на весну 2017 года, однако после новости об избрании Трампа организация решила перенести мероприятие на лето, сообщает РИА "Новости".