НАТО обвиняет Россию в отправке в Сирию всего Северного и части Балтийского флота

Россия устроила самую масштабную со времен «холодной войны» военную операцию в Сирии, направив в эту страну весь Северный и часть Балтийского флота. Такое заявление сделал пожелавший остаться неизвестным представитель командования НАТО.

- Они направляют весь Северный флот и большую часть Балтийского флота, это наиболее крупная операция по развертыванию со времени окончания «холодной войны», - цитирует военного РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

По словам собеседника агентства, таким образом Россия намерена увеличить число самолетов в Сирии и в течение двух недель начать завершающую воздушную операцию в Алеппо.

Ранее пресс-служба Северного флота сообщила, что в соответствии с планом боевой подготовки ВМФ 15 октября начался поход корабельной авианосной группы Северного флота в районы Северо-Восточной Атлантики и Средиземного моря.

В состав группы входят тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» и суда обеспечения.

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