НАТО назвали главной проблемой Литвы

Главной проблемой Литвы на сегодняшний день является членство республики в НАТО, заявил общественный и политический деятель, активист движения за независимость Литвы «Саюдис» и экс-депутат парламента Роландас Паулаускас.

«Ведь очевидно, что сейчас мы наблюдаем конфликт между США и Россией. Так зачем мы в него ввязываемся? Неужели хотя бы один трезвомыслящий человек думаем, что Литва выживет, если начнется настоящая полномасштабная война?», - заявил Паулаускас.

Он также сообщил в интервью «Sputnik Литва», что побеседовал на эту тему с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Он сказал то же самое, что и я говорю. Мол, развивается конфликт между сверхдержавами. Ну, а мы, немцы – это просто соседи России. Сказано все четко – ни больше и ни меньше. Я считаю, что это вполне разумный подход», — сказал литовский активист, подчеркнув, что беспокоится исключительно за литовскую нацию, чтобы она не сгорела в чужой войне.

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