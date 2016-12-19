НАТО кардинально расходится с Россией в оценке ситуации на Украине
На состоявшемся в понедельник Совете Россия – НАТО стало понятно, что позиции Москвы и Североатлантического альянса по ситуации на востоке Украины кардинально расходятся. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Первый вопрос, который мы обсуждали — это кризис и внутри, и вокруг Украины. Позиции союзников и России по этому кризису глубоко расходятся», — цитирует РИА «Новости» заявление Столтенберга, опубликованное по итогам заседания.
По словам главы альянса, союзники вновь выразили «решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины» и напомнили о непризнании присоединения Крыма к РФ.
«Ситуация на востоке Украины также продолжать вызывать глубокое беспокойство. Нарушения соглашения о прекращении огня в последние месяцы достигли рекордного уровня. Тяжелое вооружение не выведено, а наблюдатели ОБСЕ продолжают оставаться мишенями», — заявил Столтенберг.
НАТО призывает Россию использовать все свое влияние на «боевиков», чтобы они выполнили взятые на себя обязательства, - подчеркнул Столтенберг.
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