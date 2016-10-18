НАТО хочет обсудить с Россией безопасность над Балтийским морем

Руководство НАТО намерено обсудить с Россией по авиационной безопасности над Балтийским морем.

- НАТО уже дала наш ответ на идеи, представленные Россией на Совете НАТО - Россия 13 июля. НАТО предложила провести еще одно заседание Совета НАТО - Россия в ближайшие недели, чтобы обсудить эти вопросы с российской стороной, - сказали «Интерфаксу» в альянсе.

Таким образом, он ответил на вопрос о том, когда российской стороне будет дан ожидаемый ею письменный ответ, с которым она связывает созыв нового заседания Совета Россия - НАТО.