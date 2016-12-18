НАТО не хочет новой холодной войны с Россией
Североатлантический альянс не стремится к эскалации и новой холодной войне с Россией. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Он поддержал продление санкций в отношении России, пояснив, что это необходимая реакция на нарушения Москвой норм международного права. Вместе с тем Столтенберг подчеркнул, что НАТО следует продолжать поиски возможностей для диалога с Россией.
Затронув ситуацию в Сирии, генсек отметил, что военное вмешательство альянса могло бы только усугубить положение и привести к разрастанию конфликта, сообщает издание Bild am Sonntag.
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