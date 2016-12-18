НАТО не хочет новой холодной войны с Россией

Североатлантический альянс не стремится к эскалации и новой холодной войне с Россией. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он поддержал продление санкций в отношении России, пояснив, что это необходимая реакция на нарушения Москвой норм международного права. Вместе с тем Столтенберг подчеркнул, что НАТО следует продолжать поиски возможностей для диалога с Россией.

Затронув ситуацию в Сирии, генсек отметил, что военное вмешательство альянса могло бы только усугубить положение и привести к разрастанию конфликта, сообщает издание Bild am Sonntag.