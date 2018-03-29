НАТО готовится к борьбе с «российской угрозой»
Североатлантический альянс принял решение по укреплению своих позиций в Европе из-за «российской угрозы».
По мнению экспертов НАТО, если в Европе развяжется военный конфликт с Россией, то всего лишь несколько тысяч из более миллиона военных будут готовы к быстрой мобилизации.
США решили усилить готовность, чтобы как минимум 30 тысяч военных могли прибыть на место конфликта в течение 30 дней после отдачи приказа, сообщает «Национальная служба новостей».
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